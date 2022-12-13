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Стало известно, что Госуслуги принимают заявления на полную оплату путёвок в детские лагеря
Сегодня, 19:19
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Стало известно, что Госуслуги принимают заявления на полную оплату путёвок в детские лагеря

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Эта услуга доступна семьям-льготникам.

Госуслуги начали принимать заявки на оплату на оплату полной стоимости путёвок в детские лагеря. Об этом в среду, 1 февраля, рассказали в пресс-службе Смольного.

Эта услуга доступна семьям-льготникам. Заявление будут принимать в МФЦ и администрациях районов Петербурга. Подать документы можно через портал муниципальных и государственых услуг. 

Добавим, что ранее петербуржцы могли оформить в электронном виде лишь заявление на частичную оплату путёвки в лагерь.

Фото: Piter.tv
 

 

Теги: госуслуги, заявления
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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