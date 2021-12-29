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На Наличной улице мужчина изнасиловал женщину и украл ее документы от трех квартир
Сегодня, 15:44
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На Наличной улице мужчина изнасиловал женщину и украл ее документы от трех квартир

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Позже пострадавшая встретила злоумышленника около продуктового магазина.

В четверг, 17 февраля, над жительницей Васильевского острова надругался неизвестный. Инцидент произошел в ее квартире на Наличной улице.

По информации Piter.tv, мужчина поранил ножом половые органы жертвы. Кроме того, он украл ее документы от трех квартир. 

Позже пострадавшая встретила обидчика около продуктового магазина в Василеостровском районе. При себе у него было оружие. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: зарезавший продавщицу секс-шопа рассказал подробности жестокого убийства.

Фото: Pexels

Теги: изнасиловал, наличная, напал, украл документы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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