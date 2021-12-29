На Наличной улице мужчина изнасиловал женщину и украл ее документы от трех квартир

В четверг, 17 февраля, над жительницей Васильевского острова надругался неизвестный. Инцидент произошел в ее квартире на Наличной улице.
По информации Piter.tv, мужчина поранил ножом половые органы жертвы. Кроме того, он украл ее документы от трех квартир.
Позже пострадавшая встретила обидчика около продуктового магазина в Василеостровском районе. При себе у него было оружие. Подробности уточняются.
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Фото: Pexels
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