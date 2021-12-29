Зарезавший продавщицу секс-шопа рассказал подробности жестокого убийства

Мужчина признался в нападении на сотрудницу магазина для взрослых.

Злоумышленник, зарезавший работницу секс-шопа на улице Дыбенко, признался в совершении убийства. Он рассказал стражам порядка детали жестокого нападения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Грабитель заходил в магазин дважды. В первый раз его вспугнул покупатель-мужчина. Увидев постороннего, подозреваемый покинул секс-шоп. Ему пришлось долго блуждать по улице, он ждал закрытия соседних магазинов. В 22:00 злоумышленник вновь зашел в маркет для взрослых.

По словам задержанного, он закрылся с работницей торговой точки в подсобке и потребовал от нее денег. Однако жертва не сдавалась и заявила, что нажмет тревожную кнопку. Ответ продавца разозлил мужчину, он накинулся на нее с ножом. После нанесения увечий злоумышленник схватил интимные массажеры и покинул место преступления.

Пострадавшая несколько минут оставалась в сознании. Она даже позвонила кому-то по телефону. Спустя время девушка погибла. По факту убийства женщины возбудили уголовное дело. В распоряжении Piter.tv оказалось видео с места преступления.

Видео: пресс-служба ГУ МВД