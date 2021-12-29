Видео: в секс-шопе в Невском районе неизвестный напал на женщину

После конфликта женщина кому-то позвонила и сказала, что теряет сознание.

В секс-шопе в Невском районе Петербурга мужчина напал на продавца. Предположительно, она получила множественные ножевые ранения. В распоряжении Piter.TV оказалось видео произошедшего.

На кадрах заметно, что мужчина подошел к женщине не с добрыми намерениями, она просила не убивать ее. Слышны крики. Затем мужчина забрал со стеллажа какие-то коробки и ушел из секс-шопа. Инцидент произошел накануне, 18 февраля.

После произошедшего женщина кому-то позвонила и сказала, что теряет сознание. Возможно, она звонила в скорую помощь. По нашим данным, женщина погибла, ей нанесли 20 ножевых ранений.

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Фото и видео: Piter.TV