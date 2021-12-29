В НИИ Джанелидзе доставили россиянку, которая впала в кому на Бали после аварии

На транспортировку было потрачено более 20 млн рублей.

Вечером в пятницу, 18 февраля, спецборт доставил в аэропорт Пулково россиянку, которая в результате столкновения гидроскутеров тяжело пострадала на Бали. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Полину Стрелец, которой 24 года, была доставлена в НИИ Джанелидзе. В сообщении говорится, что более 20 млн рублей было потрачено на транспортировку россиянки. Деньги выделили из резервного фонда губернатора Петербурга.

Город взял на себя и организацию спасательного рейса, —говорится в сообщении.

Сейчас Стрелец находится в реанимации, врачи выберут тактику лечения после обследования девушки. Петербурженка впала в кому в январе 2021 года после аварии и неудачной операции в больнице на Бали.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге медики получили 486,6 млн рублей за работу с COVID-19 в декабре и январе.

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