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На лечение в Петербург доставят пострадавшего при взрыве газа в доме в Петрозаводске
Сегодня, 15:45
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На лечение в Петербург доставят пострадавшего при взрыве газа в доме в Петрозаводске

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Мужчину отвезут в ожоговый центр НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Мужчина, который получил тяжелые ожоги в результате взрыва газа в жилом доме в Петрозаводске, будет доставлен на лечение в Петербург. Об этом сообщили в Минздраве Республики Карелия. 

Пострадавшего отвезут в ожоговый центр НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. В Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи остаются три человека. 

Отмечается, что взрыв произошел в доме по улице Луначарского 6 января. В результате обрушилась стена. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове пенсионерка загорелась от плиты. 

Фото: пресс-служба Минздрава Республики Карелия 

Теги: взрыв газа, нии джанелидзе, петрозаводск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости России,

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