На лечение в Петербург доставят пострадавшего при взрыве газа в доме в Петрозаводске

Мужчину отвезут в ожоговый центр НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Мужчина, который получил тяжелые ожоги в результате взрыва газа в жилом доме в Петрозаводске, будет доставлен на лечение в Петербург. Об этом сообщили в Минздраве Республики Карелия.

Пострадавшего отвезут в ожоговый центр НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. В Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи остаются три человека.

Отмечается, что взрыв произошел в доме по улице Луначарского 6 января. В результате обрушилась стена. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Фото: пресс-служба Минздрава Республики Карелия