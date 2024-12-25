При взрыве газа в Петрозаводске пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В квартире пятиэтажного дома на улице Луначарского обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси. Двое из пострадавших были извлечены сотрудниками МЧС из-под завалов. На месте ЧП работают 44 специалиста и девять единиц техники. Жильцов дома эвакуируют, для них развернут пункт временного размещения.
Ранее мы сообщали, что в Дагестане потушили крупный пожар.
Видео: МЧС России
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