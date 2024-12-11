С начала 2025 года в НИИ Джанелидзе поступили 3 человека с ампутациями пальцев

Виной всему оказалась пиротехника.

С начала 2025 года в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе зафиксировано 3 случая серьезных пиротехнических травм. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Все пациенты были госпитализированы с тяжелыми повреждениями, включавшими ампутацию пальцев или фаланг пальцев рук из-за инцидентов, связанных с нарушением техники безопасности при запуске фейерверков.

К счастью для пострадавших, ранние взрывы пиротехники привели к локальным травмам рук, но не затронули при этом лицо, как это часто бывает в подобных случаях. НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе



Фото: НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

Все пострадавшие поступили в медицинское учреждение с полным или частичным отрывом пальцев рук. Из-за специфики воздействия взрывов на мягкие ткани восстановить конечности невозможно. Как рассказал заведующий противошоковым операционным блоком НИИ Ярослав Гаврищук, трое пострадавших получили инвалидизацию и нарушение функций кисти. Медик призывает всех к тому, чтобы покупать пиротехнические средства только в специализированных магазинах, внимательно изучать инструкцию и соблюдать правила техники безопасности. Также важно ограничить доступ детей ко всем видам пиротехнических средств, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Фото: Piter.tv