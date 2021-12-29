В Петербурге медики получили 486,6 млн рублей за работу с COVID-19 в декабре и январе

Доплаты получили 27,7 тыс. медработников.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что в городе все медики получили выплаты за работу с коронавирусом за декабрь и январь. Сумма составила порядка 486,6 млн рублей.

Отмечается, что доплаты получили 27,7 тыс. медработников, работающих с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора, медики также получили специальные соцвыплаты за работу с заболевшими коронавирусом в декабре 2021 года. Такую выплату получили более 26,8 тыс. медработников. Сумма выплат составила 487 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге за сутки госпитализировали более 700 пациентов с COVID19.

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