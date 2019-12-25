В Петербурге утвердили новый порядок выплат медикам за работу в пандемию

Соответствующий проект одобрил губернатор Александр Беглов.

В четверг, 25 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому утвержден новый порядок выплат медикам за работу в пандемию. Об этом сообщили в Смольном.

В этом году порядок и размеры выплат будут прежними. Медики, пострадавшие от коронавируса, получат 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности – 500 тысяч рублей, члены семьи погибшего медработника получат миллион рублей. Однако в документе появились некоторые дополнения: составлен список заболеваний или осложнения, вызванных коронавирусом, который может повлечь за собой нетрудоспособность. Выплаты получат только те работники, которые контактируют с коронавирусными пациентами напрямую.

Ранее мы писали, что временный госпиталь "Ленэкспо" прекратил свою работу в связи с отсутствием пациентов.

Фото: Piter.TV