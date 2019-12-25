  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге утвердили новый порядок выплат медикам за работу в пандемию
Сегодня, 14:43
93
smirenny

В Петербурге утвердили новый порядок выплат медикам за работу в пандемию

0 0

Соответствующий проект одобрил губернатор Александр Беглов.

В четверг, 25 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому утвержден новый порядок выплат медикам за работу в пандемию. Об этом сообщили в Смольном.

В этом году порядок и размеры выплат будут прежними. Медики, пострадавшие от коронавируса, получат 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности – 500 тысяч рублей, члены семьи погибшего медработника получат миллион рублей. Однако в документе появились некоторые дополнения: составлен список заболеваний или осложнения, вызванных коронавирусом, который может повлечь за собой нетрудоспособность. Выплаты получат только те работники, которые контактируют с коронавирусными пациентами напрямую. 

Ранее мы писали, что временный госпиталь "Ленэкспо" прекратил свою работу в связи с отсутствием пациентов.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирусные выплаты, медики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии