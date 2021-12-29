Около 24 тысяч медиков Петербурга получили коронавирусные выплаты в декабре

Общая сумма выплат составила почти 460 млн рублей.

Во вторник, 15 февраля, в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева рассказали Piter.tv, что около 24 тыс. медиков, работающих в "красной" зоне, получили выплаты за работу в декабре 2021 года.

Общая сумма выплат составила почти 460 млн рублей. Отмечается, что после того, как накануне губернатор подписал постановление правительства №108, по поручению вице-губернатора Олега Эргашева подведомственный комитету по соцполитике Городской информационно-расчетный центр начал производить предусмотренные выплаты.

Так, 23 850 медиков, работающих с коронавирусом, уже получили выплаты за декабрь 2021 года на сумму 459,7 млн рублей.

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Фото: Piter.tv