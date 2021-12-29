Петербуржцы смогут получить QR-код при наличии антител к COVID-19

Соответствующие изменения в постановление №121 внес губернатор.

Во вторник, 15 февраля, в постановление №121 снова внесли правки: теперь петербуржцы смогут получить QR-код на портале "Госуслуги", если есть антитела (иммуноглобулин G) к возбудителю коронавирусной инфекции.

С таким документом появится возможность посещать ЗАГС, рестораны и кафе, музеи и выставки, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, а также бассейны и фитнес-центры и другие организации и мероприятия. Помимо прочего с таким QR-кодом можно заселиться в отель, пансионат, дом отдыха или санаторий.

Напомним, с 21 февраля в Петербурге смягчат коронавирусные ограничения.

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