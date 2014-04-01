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Пострадавшие от коронавируса медики в Петербурге получили выплаты
Сегодня, 21:59
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smirenny

Пострадавшие от коронавируса медики в Петербурге получили выплаты

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Социальную поддержку получили более 5 тысяч медиков.

В четверг, 1 апреля, вице-губернатор Олег Эргашев рассказал, что петербургским медикам, пострадавшим от коронавируса, выплатили страховые и социальные выплаты. 

Деньги получили 5 513 медицинских работников. Специалисты получили по 300 тысяч рублей за то, что они во время работы в период с декабря 2020-го по настоящее время заразились новой коронавирусной инфекцией.

По миллиону выплатили семьям медработников, которые погибли по время работы с коронавирусными пациентами. В Смольном отметили, что общая сумма выплат составила 1,6 миллиарда рублей. 

Помимо этого единовременные страховые выплаты получают медики и семьи, начиная с мая прошлого года. Так, региональное отделение Фонда социального страхования выплатили 15 816 врачам, заболевшим COVID-19 на рабочем месте и семьям 34 скончавшихся специалистов. 

 Ранее мы писали, что в Петербурге работают 133 пункта вакцинации.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирусные выплаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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