В Петербурге работают 133 пункта вакцинации

Помимо этого работают 10 мобильных пунктов вакцинации.

По состоянию на четверг, 1 апреля, в Петербурге действуют 133 стационарных и 10 мобильных пунктов вакцинации, в которых есть необходимые запасы препарата, сообщил комитет по здравоохранению региона.

По словам вице-губернатора Олега Эргашева, самым надежным средством от коронавируса является прививка. В городе нет дефицита вакцины, поэтому сделать ее не составляет труда. Пункты развернуты как в медицинских организациях, так и в торговых комплексах, на объектах спорта и культуры.

На данный момент доступно 62 064 дозы вакцины. В скором времени ожидается поставка на 44 тысячи комплектов препарата "Спутник V". Всего с начала вакцинации привились 384 тысячи горожан, 284 тысячи уже закончили цикл из двух прививок.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 23 тысячи человек.

Фото: Piter.TV