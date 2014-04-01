За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 23 тысячи человек

Петербуржцы, которым нужна помощь волонтеров, могут оставить заявку по номеру 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23601 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 14988 вызовов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6517 заявок.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге продолжает улучшаться. 31 марта было зарегистрировано 719 заболевших, а 30 марта их количество снизилось до 697. Власти прогнозируют "третью" волну, бороться с ней можно только при помощи вакцинации.

Фото: Piter.TV