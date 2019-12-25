Петербуржцев предупредили о вероятности третьей волны коронавируса

Чтобы снизить скорость распространения инфекции, необходимо вакцинироваться, носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

В Петербурге не исключается вероятность возникновения третьей волны коронавируса. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению КОВИД.

На данный момент, в Петербурге наблюдается замедление второй волны и снижение числа новых заболевших. "Эпидемический процесс близок к плато", - отметили в совете.

Однако учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию в странах Европы и появление новых штаммов, вероятность третьей волны не исключается.

Специалисты уверены, что избежать заражения и снизить скорость распространения инфекции поможет массовая вакцинация, применение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции

С начала вакцинации в Петербурге привились 368 057 человек, из них 274 342 полностью закончили цикл. За весь период в город поступили 465 842 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках составляет 45 685 доз.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 12 тысяч человек.

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