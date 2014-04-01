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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 12 тысяч человек
Сегодня, 9:59
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 12 тысяч человек

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В Единую региональную информационно-справочную службу поступило почти 22 тыс. звонков по вопросам, связанным с COVID-19.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12351 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали  21891 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6482 заявки. 

Владимир Путин допускает, что снять коронавирусные ограничения можно будет к концу лета. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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