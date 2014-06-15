В НИИ Джанелидзе успешно удалили редкую опухоль тонкой кишки

В других медучреждениях мужчине год не могли поставить верный диагноз.

В НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе хирурги провели уникальную операцию по удалению редкого злокачественного новообразования тонкой кишки у 66-летнего пациента. До госпитализации мужчина в течение года неоднократно обращался в различные медицинские учреждения с жалобами на желудочно-кишечное кровотечение, однако точная причина его состояния оставалась невыясненной. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

При поступлении в институт у пациента наблюдались характерные симптомы внутреннего кровотечения: сильная слабость, мелена (черный кал), снижение уровня гемоглобина, потеря сознания. Проведенные эндоскопические исследования верхних отделов ЖКТ не выявили источник кровопотери, однако спиральная компьютерная томография брюшной полости показала образование в тонкой кишке с выраженной сосудистой сетью.

Рассмотрение случая на консилиуме специалистов института позволило определить тактику лечения. Врачи приняли решение о необходимости оперативного вмешательства. Резекцию пораженного участка кишечника провел хирург 5-го хирургического отделения Антон Родин.

Гистологический анализ удаленной ткани подтвердил злокачественный характер опухоли. Согласно медицинской статистике, такие новообразования встречаются крайне редко — около 1-1,5 случая на 100 тысяч человек в год. После выписки из НИИ пациент будет проходить дальнейшее лечение в специализированном онкологическом центре. Специалисты подчеркивают, что своевременная диагностика и оперативное вмешательство значительно повышают шансы на успешное лечение и благоприятный прогноз.

Фото: Telegram/ Будни Джанелидзе