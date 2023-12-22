По факту ДТП с автобусом на улице Беринга возбуждено второе уголовное дело

По статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

ВПетербурге по факту ДТП с участием пассажирского автобуса возбуждено второе уголовное дело, сообщили в СК России по г.Санкт-Петербургу. Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следственным отделом по Василеостровскому району по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, произошедшего 24 января 2024 года на территории Василеостровского района, в результате которого пострадали не менее 5 человек, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следователями допрашиваются сотрудники транспортной организации, свидетели и очевидцы происшествия, назначаются необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Также стало известно, какие травмы получили пешеходы в аварии с автобусом на улице Беринга.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург