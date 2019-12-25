Строительство ТПУ "Старая Деревня" начнется после вынесения грузового транспорта за пределы Петербурга

Пока по первому транспортно-пересадочному узлу идут предварительные проработки.

На железной дороге в сторону Сестрорецка и Белоострова появится новая остановка, а часть старых ждет реконструкция. Piter.TV узнал в пресс-службе ОАО "РЖД", к каким решениям пришли уже сейчас.

В мае 2021-го года в сообществе "Инициативная Группа по Защите Транспортной Инфраструктуры Санкт-Петербурга" в "ВКонтакте" были опубликованы эскизы того, как будут выглядеть в будущем станции "Лахта", "Старая Деревня" и "Новая Деревня". Как мы выяснили, проектно-изыскательские работы еще не начаты и параметры их реализации пока что не определены.

Новая станция в направлении Сестрорецка и Белоострова будет называться "Лесная". Между Белоостровом и Ораниенбаумом организуют движение пригородных поездов по аналогии с Московскими центральными диаметрами. По факту это проект, который объединяет в себе формат пригородной электрички и метро. Маршрут будет проходить через аэропорт Пулково, частично в подземном тоннеле. Проект должен быть реализован до 2030-го года, но в планах комитета по транспорту Петербурга сделать это раньше, к 2025-му году.

С электрички пассажиры смогут пересаживаться на метро и другие виды общественного транспорта. Наиболее приоритетным транспортно-пересадочным узлом была выбрана станция "Старая деревня". Она будет пилотной, всего же планируется создать 61 ТПУ.

Транспортно-пересадочные узлы играют ключевую роль в формировании целостной транспортной системы мегаполиса. Их задача – создание удобной и безопасной безбарьерной среды, обеспечивающей комфортную пересадку для всех пассажиров между различными видами транспорта. пресс-служба ОАО "РЖД".

Перед тем, как приступить к созданию ТПУ и реорганизации пригородных маршрутов, предстоит большая работа. Прежде всего необходимо вынести транзитное грузовое движение за пределы города. В связи с этим по ТПУ "Старая деревня" ведутся пока лишь предварительные проработки.

В планах властей отдать приоритет общественному транспорту над личным и таким образом разгрузить городские дороги.

Фото: ВКонтакте / ИГЗТИ