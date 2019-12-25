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От станции "Белоостров" по тоннелю пройдет электричка до Пулково
Сегодня, 17:02
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От станции "Белоостров" по тоннелю пройдет электричка до Пулково

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Планируемые срок запуска движения — 2025 год.

От Пулково до станции "Белоостров" планируют запустить электричку. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Электропоезд будет в составе внутригородского маршрута Ораниенбаум – Белоостров. Часть маршрута будет проходить в подземном туннеле под аэропортом. Планируется, что проект реализуют к 2025-му году. Его синхронизируют с развитием Пулково, строительством второго терминала и увеличением пассажиропотока. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в аэропорту появится еще одна "курилка".

Фото: Piter.TV

Теги: белоостров, железнодорожное сообщение, пулково
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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