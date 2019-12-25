От станции "Белоостров" по тоннелю пройдет электричка до Пулково

Планируемые срок запуска движения — 2025 год.

От Пулково до станции "Белоостров" планируют запустить электричку. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Электропоезд будет в составе внутригородского маршрута Ораниенбаум – Белоостров. Часть маршрута будет проходить в подземном туннеле под аэропортом. Планируется, что проект реализуют к 2025-му году. Его синхронизируют с развитием Пулково, строительством второго терминала и увеличением пассажиропотока.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в аэропорту появится еще одна "курилка".

Фото: Piter.TV