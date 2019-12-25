Пулково откроет курилку на террасе "Камчатки"

Курилками в аэропорту ранее интересовался депутат Александр Рассудов.

Генеральный директор "Воздушных ворот Северной столицы" – оператора Пулково Леонид Сергеев рассказал депутатам ЗакСа о планах аэропорта открыть вторую комнату для курения.

У нас вверху "Макдональдса" есть "Камчатка", там есть терраса. И мы ее переделаем в курилку на свежем воздухе. Леонид Сергеев, гендиректор "Воздушных ворот Северной столицы"

Курилками в аэропорту ранее интересовался депутат Александр Рассудов. Он пожаловался, что "во всех аэропортах Европы он может курить, за исключением одного".

В Петербурге запустили шаттлы для болельщиков от Пулково до площади Восстания.

Фото: Piter.tv