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В Петербурге запустили шаттлы для болельщиков от Пулково до площади Восстания
Сегодня, 11:03
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В Петербурге запустили шаттлы для болельщиков от Пулково до площади Восстания

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Проезд для болельщиков будет бесплатным.

Накануне в Петербурге начали курсировать шаттлы для болельщиков Евро-2020. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Первым начал работу шаттл S1 от аэропорта Пулково до Московского вокзала. Во всех автобусах есть система видеонаблюдения. Комитет гарантирует, что у всех транспортных средств есть паспорта безопасности, а водители прошли аттестацию. 

Напомним, что всего будет шесть направлений шаттлов. Проезд для футбольных болельщиков, у которых есть FAN ID, будет бесплатным. Льготы будут распространяться на метро, электрички между Петербургом и область и некоторый наземный транспорт. 

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: болельщики, общественный транспорт, шаттлы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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