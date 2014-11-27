В Петербурге запустили шаттлы для болельщиков от Пулково до площади Восстания

Проезд для болельщиков будет бесплатным.

Накануне в Петербурге начали курсировать шаттлы для болельщиков Евро-2020. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Первым начал работу шаттл S1 от аэропорта Пулково до Московского вокзала. Во всех автобусах есть система видеонаблюдения. Комитет гарантирует, что у всех транспортных средств есть паспорта безопасности, а водители прошли аттестацию.

Напомним, что всего будет шесть направлений шаттлов. Проезд для футбольных болельщиков, у которых есть FAN ID, будет бесплатным. Льготы будут распространяться на метро, электрички между Петербургом и область и некоторый наземный транспорт.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха