Во время Евро-2020 болельщики смогут передвигаться на автобусах-шаттлах

Бесплатный проезд будет распространяться не на весь наземный транспорт.

В дни матчей Чемпионата Европы по футболу в Петербурге болельщиков будут перевозить шаттлы по шести маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Шаттл S1 Аэропорт "Пулково" - Московский вокзал

Шаттл S2 Московский вокзал – автостанция "Крестовский остров"

Шаттл S3 Станция метро "Петроградская" - автостанция "Крестовский остров"

Шаттл S4 Станция метро "Выборгская" - автостанция "Крестовский остров"

Шаттл S6 Станция метро "Чкаловская" - Крестовский остров, Спортивная улица

Шаттл S10 Аэропорт "Пулково" - Крестовский остров, Рюхина улица.

В ночь с 12 на 13 июня и 21 на 22 июня будут курсировать автобусы №№ 2, 12, 41, 42, 74, 77, 86, 93, 101, 106, 123, 145, 172, 187, 196, 328. Также будет работать троллейбус по маршруту №46 и трамвай №60. Трамвай №19 и №48 будет перевозить пассажиров до 2 часов ночи. Метро будет работать круглосуточно.

В день матча и до 23:59 следующего для зрители Евро-2020 смогут бесплатно ездить на некотором общественном транспорте в пределах Петербурга и Ленобласти. Льготный проезд будет в автобусах-шаттлах, трамваях №№19,48, на всех станциях метро и железнодорожном транспорте.

Болельщикам надо будет предъявить Fan ID билет на матч или транспортную карту болельщика.

Фото: Piter.TV