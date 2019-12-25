Метро Петербурга будет работать всю ночь после матча России и Бельгии

Он состоится 13 июня на "Газпром Арене".

В ночь на 13 июня метро Петербурга не будет закрываться. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

Это будет сделано в целях обеспечения транспортного обслуживания населения после матча России и Бельгии в рамках чемпионата Европы по футболу. Игра состоится 13 июня на "Газпром Арене".

В ночь после матча будут работать все вестибюли петербургского метро, кроме вестибюля 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюля 2 станции "Ленинский проспект", вестибюля 2 станции "Площадь Ленина" и др.

В период с 2 ночи до 4:30 утра 13 июня можно будет попасть в метро по жетонам, банковским картам и проездным. При этом активировать проездные и совершить интернет-платежи будет нельзя.

Ранее мы писали, что на "зеленой" линии метро Петербурга восстановили интервал движения.

Фото: Piter.TV