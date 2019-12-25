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На "зеленой" линии метро Петербурга восстановили интервал движения
Сегодня, 10:25
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На "зеленой" линии метро Петербурга восстановили интервал движения

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Поезда следовали с увеличенным интервалом в течение 1,5 часов.

Поезда "зеленой" линии петербургского метрополитена вновь ходят в штатном режиме, движение восстановили. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки в 09:48 7-го июня.

Напомним, интервал движения поездов от станции "Беговая" до "Приморской" был временно увеличен. Причина не сообщается. 

Ранее Piter.TV показал, как в Петербурге самокатчики устроили дорожный затор у метро "Новочеркасская". В частности они выехали на красный сигнал светофора прямо на перекресток.

Фото: Piter.TV

Теги: зеленая линия, интервал движения, метро
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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