На "зеленой" линии метро Петербурга восстановили интервал движения

Поезда следовали с увеличенным интервалом в течение 1,5 часов.

Поезда "зеленой" линии петербургского метрополитена вновь ходят в штатном режиме, движение восстановили. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки в 09:48 7-го июня.

Напомним, интервал движения поездов от станции "Беговая" до "Приморской" был временно увеличен. Причина не сообщается.

Ранее Piter.TV показал, как в Петербурге самокатчики устроили дорожный затор у метро "Новочеркасская". В частности они выехали на красный сигнал светофора прямо на перекресток.

Фото: Piter.TV