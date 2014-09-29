В Петербурге самокатчики устроили дорожный затор у метро "Новочеркасская"

На видео можно наблюдать, как молодые люди на самокатах разъезжают по проезжей части, блокируя автотранспорт.

В субботу, 5 июня, компания самокатчиков выехала на проезжую часть у метро "Новочеркасская". Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

На видео можно наблюдать, как молодые люди на самокатах разъезжают по проезжей части, блокируя автотранспорт. В частности они выехали на красный сигнал светофора прямо на перекресток. Молодые люди успели завершить опасный маневр и поехать дальше, а вот девушка явно растерялась и вначале слезла с самоката. После этого она вновь выехала на встречную полосу и продолжила движение на самокате.

Недавно Piter.tv сообщал, что на Невском проспекте самокатчики сломали три ребра писателю. В ночь на 15 мая группа молодых людей на арендованных самокатах сбила двоих людей. Одним из пострадавших оказался петербургский врач и прозаик Валерий Айрапетян.

В Смольном рассказали, кто будет контролировать новые правила для электросамокатов в Петербурге.

Видео: Piter.tv