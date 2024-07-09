Молодой человек, скинувший продуктовую тележку с крыши электрички в Ленобласти, стал фигурантом уголовного дела

Находясь в алкогольном опьянении,он из хулиганских побуждений скинул металлическую продуктовую тележку на соседний железнодорожный путь. Происходящее молодые люди снимали на видео.

Сотрудниками транспортной полиции Петербурга возбуждено уголовное дело по факту инцидента с металлической продуктовой тележкой на железной дороге в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщила транспортная полиция СЗФО.

В дежурную часть транспортной полиции 30 июня поступило сообщение о том, что молодые люди во время следования электрички сообщением "Санкт-Петербург – Новинка" открыли дверь вагона поезда во время движения, проникли на крышу, после чего подняли на крышу металлическую продуктовую тележку. Оттуда они сбросили её на соседний железнодорожный путь.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 22-летний местный житель. Он сообщил, что, находясь в алкогольном опьянении, из хулиганских побуждений скинул металлическую продуктовую тележку на соседний железнодорожный путь. Происходящее молодые люди снимали на видео.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемый находится под домашним арестом.

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Видео: транспортная полиция СЗФО