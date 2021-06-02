Итоги ПМЭФ-2021: в Петербурге появятся транспортно-пересадочные узлы

В Петербурге продолжают реформировать транспортную систему.

В рамках ПМЭФ было подписано соглашение о строительстве транспортно-пересадочных узлов, а также совершена сделка о приобретении катарской компанией четверти Западного скоростного диаметра. Кроме того, власти города также скорректировали схему автобусного сообщения и пообещали избавить улицы от маршруток.

С 15 июля 2022 года в Петербурге начнет работать новая маршрутная сеть городского транспорта. Она была утверждена региональным правительством.

Вместо маршруток по городу будут пущены дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы. По данным комитета по транспорту Петербурга, все 47 троллейбусных и 43 трамвайных маршрута продолжат свою работу. Схема автобусного сообщения будет скорректирована: в Петербурге закроют более 238 автобусных маршрутов, из них 222 – "коммерческих". Обслуживать горожан будут 459 автобусных маршрутов.

"110 "социальных" маршрутов продолжит обслуживать "Пассажиравтотранс". 349 будут выставлены на конкурс, в том числе 254 ныне действующих и 95 новых", – рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

В 2022 году город планирует обновить подвижной состав автобусов, которые курсируют по городским и пригородным маршрутам. На них выйдут почти 3 тыс. транспортных средств. В 2023 году начнется поэтапное обновление парка городского электротранспорта.

Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority) станет совладельцем почти четверти Западного скоростного диаметра. Договор об этом был подписан в рамках проходящего в Петербурге международного экономического форума. Сделку планируют закрыть во втором полугодии текущего года.

В рамках ПМЭФ также подписано соглашение между комитетом по инвестициям Петербурга и компанией "Мегалайн" на строительство транспортно-пересадочных узлов. При реализации проекта компания планирует инвестировать в строительство ТПУ собственные и заемные средства. Вложения в проект составят 186 млрд рублей.

Компания "Мегалайн", генеральным директором которой является Геннадий Корупятник. В Петербурге инвестора знают благодаря созданию жилой и бизнес-инфраструктуры. Сейчас внимание компании "Мегалайн" сконцентрировано на строительстве в Северной столице сети хабов, подобных тем, что уже функционируют в Москве. Презентационный ролик проекта размещен на You Tube.

В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" в городе планируют построить 61 ТПУ. Первый появится в районе "Старой деревни". Транспортно-пересадочный узел соединит в себе транспортную, деловую, гостиничную и общественную функции. Там будут размещены железнодорожные станции, станции метро, остановки автобусов и троллейбусов, а также перехватывающие парковки, организованы офисные пространства, гостиницы, банки, МФЦ, визовые центры, магазины, досуговые центры, магазины и многое другое. Благодаря продуманной системе теплых наземных и подземных переходов пересаживаться с одного вида транспорт на другой станет проще.