Эксперт назвал стоимость аналога КАД под Петербургом

По мнению директора Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, строительство КАД обойдется в 300 млрд рублей.

Накануне, 26 июля, на совещании Владимира Путина с губернаторами Петербурга и Ленобласти Александром Бегловым и Александром Дрозденко было предложено создать еще одну кольцевую дорогу, по аналогии с подмосковным ЦКАДом. Эксперты оценили перспективы проекта.

Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин отметил, что стоимость такого нового КАДа, более удаленного автомобильного обхода Петербурга составит 250-300 млрд рублей. То есть один километр обойдется в миллиард рублей, передают "РИА Новости". Учитывая, что дорога и покрытие должны быть высшей технической категории, полос шесть, иначе незачем затевать такую стройку, дешевле сделать не получится.

По мнению Блинкина, КАД уже "потихоньку становится городской улицей, как это произошло с МКАДом". Блинкин считает, что такая дорога нужна для дальнего транзита и для дальних путешествий.

Ранее мы писали, что в Петербургской агломерации хотят построить еще одну кольцевую автодорогу.

Фото: GBTA / Википедия