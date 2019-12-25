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Назван день с самым оживленным движением на ЗСД в этом году
Сегодня, 16:42
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Назван день с самым оживленным движением на ЗСД в этом году

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Количество поездок по трассе превысило показатели 2019-го допандемийного года.

Количество поездок по ЗСД в первом полугодии 2021-го года возросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

Скоростной трассой за 6 месяцев воспользовались 48 млн раз. Это на 11% выше даже показателей 2019-го года. Спрос особенно заметен с наступлением летнего дачного периода. 

Самое оживленное движение было 11 июня, накануне Дня России. В тот день количество транзакций на ЗСД превысило 393 тысячи. 

Плата за 90% поездок была осуществлена с помощью транспондера.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в расселенном доме из-за шума ЗСД на Канонерском острове продают апартаменты. 

Фото: Piter.TV

Теги: зсд, статистика, транспондер
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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