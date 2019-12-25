Назван день с самым оживленным движением на ЗСД в этом году

Количество поездок по трассе превысило показатели 2019-го допандемийного года.

Количество поездок по ЗСД в первом полугодии 2021-го года возросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

Скоростной трассой за 6 месяцев воспользовались 48 млн раз. Это на 11% выше даже показателей 2019-го года. Спрос особенно заметен с наступлением летнего дачного периода.

Самое оживленное движение было 11 июня, накануне Дня России. В тот день количество транзакций на ЗСД превысило 393 тысячи.

Плата за 90% поездок была осуществлена с помощью транспондера.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в расселенном доме из-за шума ЗСД на Канонерском острове продают апартаменты.

Фото: Piter.TV