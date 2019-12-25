В расселенном доме из-за шума ЗСД на Канонерском острове продают апартаменты

Часть здания переделают под апартаменты.

Расселенному из-за шума от ЗДС дому №16 на Канонерском острове дадут новую жизнь: часть здания уже переделывают под апартаменты, которые выставят на продажу. Об этом сообщила "Фонтанка".

Крыло, расселенное от жильцов, ушло с молотка по минимальной цене за 11 млн 800 тыс. рублей. Таким образом, "квадрат" стоил меньше, чем 10 тыс. рублей. Покупателем стал некий Станислав Нигай, предприниматель из столицы. Жилому комплексу дали название "Морской бриз", а нежилые помещения продают от 65 тыс.рублей за "квадрат".

Напомним, что после запуска ЗСД на Канонерском острове расселили четыре дома, они были признаны непригодными для жилья из-за шума.

Ранее мы писали, что комнаты Петербурга остаются самым недооценённым типом жилья.

Фото: VK / ЗСД