Эксперт: Комнаты Петербурга остаются самым недооценённым типом жилья

Спрос на комнаты вырос в два раза. Эксперты связывают такой интерес с тем, что цены на комнаты не выросли слишком сильно.

В четверг, 8 июля, генеральный директор агентства недвижимости "Доли.ру" Игорь Аболемов рассказал Piter.tv о главной причине популярного на данный момент типа жилья в Петербурге – комнаты.

По словам Аболемова, на данный момент комнаты подорожали не так сильно, как квартиры. Раньше приобрести комнату можно было, условно, за миллион рублей. Теперь она обойдется покупателю на 200 тысяч дороже. Поэтому спрос на этот тип недвижимости растет, так в регионе интерес к комнатам у покупателей вырос в два раза.

При этом до пандемии и кризиса можно было, продав комнату за 1,5 млн рублей и взяв кредит на полмиллиона, стать владельцем отдельной квартиры-студии. Сейчас при такой же стоимости комнаты в кредит нужно брать минимум ещё 1,5-2 млн рублей. Таким образом, сейчас появился определённый дисбаланс и комнаты остаются самым недооценённым типом жилья. пояснил эксперт

Аболемов уточнил, что покупать комнату с целью сдачи ее в аренду не всегда верно, поскольку соседи могут быть против этого.

Сегодня комнаты являются отличным вариантом стартовой недвижимости. Так, приобрести, комнату в 2-комнатной или 3-комнатной квартире можно за 1,5 млн рублей. При этом в такой объект сразу можно заехать и впоследствии выкупить комнату или комнаты за относительно небольшие деньги, став владельцем всей квартиры. поделился генеральный директор агентства недвижимости "Доли.ру"

Ранее мы писали, что в Петербурге инвесторы массово берут недвижимость под реконструкцию.

Фото: Piter.tv