В Петербурге инвесторы массово берут недвижимость под реконструкцию

Эксперты уверены, что такой спрос вызван дефицитом земельных участков в привлекательных локациях города.

Инвесторы стали массово брать недвижимость под реконструкцию в Петербурге. В такие лоты вкладывается больше половины от объема вложений в существующие активы – это 52% или 176 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Colliers.

Как правило, недвижимость приспосабливается под апарт-отель, гостиницу или бизнес-центр. Одна из фирм решила даже сформировать портфель из пяти зданий площадью около трех тысяч квадратных метров, чтобы создать сеть апарт-отелей.

Генеральный директор Colliers Андрей Косарев считает, что спрос обусловлен дефицитом земельных участков в локациях, которые привлекательны для девелоперов. Кроме того, в Петербурге достаточно много неэффективно используемых или заброшенных объектов с достаточно низкой ценой.

В текущем году объем инвестиций в регионе стал рекордным за последние шесть лет. Так, в первом полугодии объем уже составлял 1,4 миллиарда долларов – это на 35% больше объема 2020 года.

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Фото: Piter.tv