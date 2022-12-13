В Петербурге начался второй этап перехода на новую систему уборки дворов

Уборка дворов хозяйственным способом уже стартовала в девяти районах.

В январе в Петербурге стартовал второй этап перехода на новую систему уборки дворов. До 1 июля все подрядные организации заменят на государственные районные жилищные агентства. Об этом 10 января рассказали в пресс-службе Смольного.

По словам вице-губернатора Повелия, уборка дворов хозяйственным способом уже стартовала в девяти районах. В Василеостровском районное жилищное агентство пока убирает около 5% площадей и будет наращивать территории. В Кировском жилищное агентство уже забрало под свой контроль более 40% дворовых площадей.

Напомним, что в Северной столице продолжают возникать происшествия, связанные с общественным транспортом. На этот раз заснеженные дороги помешали проезду автобуса на Малой Морской улице. Водителю помогали выбраться из плена неравнодушные горожане. Аналогичная ситуация произошла 12 декабря на улице Челюскина. Вызволением автобуса №220 из снега занимались несколько мужчин, женщина и дети. Транспорт не поддавался им, несмотря на усилия

Ранее в Смольном назвали самые плохо убранные от снега районы Петербурга. Всего в "чёрный список" попали 4 района. Их администрации обязали приступить к комплексной очистке дворов до четверга.

Фото: Piter.tv