Подключение ЗСД в Широтной магистрали оценили в 102 млн рублей

Исполнитель установит на участках трансформаторные подстанции.

ПАО "Россети Ленэнерго" объявило тендер на подключение Западного скоростного диаметра (ЗСД) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом. Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, работы оценены на 101,9 млн рублей.

Мероприятия пройдут севернее развязки с Благодатной улицей. Исполнителю необходимо будет провести строительно-монтажные и пусконаладочные работы с поставкой оборудования. На участке будут использованы трансформаторные подстанции суммарной мощностью 2,8 МВА и ориентировочной протяженностью 33,4 м

Работы выполнят для освобождения земельного участка Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

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Фото: Piter.TV