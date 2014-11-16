В Петербурге повторно ищут подрядчика для ремонта Свердловской набережной

Начальная цена контракта уменьшилась почти на 5 млн рублей с конца сентября.

Комитет по госзаказу Северной столицы повторно принимает заявки на конкурс по капремонту Свердловской набережной. Как выяснил Piter.TV, опираясь на данные портала госзакупок, первоначальная цена контракта 828,3 млн рублей снизилась почти на 5 млн (до 823,7 млн рублей).

Наомним, что изначально тендер был объявлен в конце сентября. В техзадание, как и прежде, входит переустройство инженерных коммуникаций, организация временного дорожного движения с укладкой дорожного полотна и капремонт основных конструкций, включая устройство новых лестничных сходов.Финальным этапом станет благоустройство.



Дата окончания работ также не менялась: набережная должна быть готова к 15 октября 2024 года. подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 29 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт школы на Выборгском шоссе оценили почти в 80 млн рублей.

Фото: Piter.TV