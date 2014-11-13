Ремонт школы на Выборгском шоссе оценили почти в 80 млн рублей

Работы будут проведены в течение 2023 года.

Администрация Выборгского района Северной столицы объявила тендер на проведение капремонта школы на Выборгском шоссе. Как стало известно Piter.TV, начальная цена контракта составила 79,5 млн рублей.

Будущий исполнитель проведёт ремонт фасадов, крылец и окон здания гимназии № 622 Выборгского района. Для работ уже подготовлена соответствующая проектная документация. Работы будут проведены в течение 2023 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 28 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что для благоустройства и ремонта детского сада на Светлановском проспекте найден подрядчик.

Фото: Piter.TV