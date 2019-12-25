Для благоустройства и ремонта детского сада на Светлановском проспекте найден подрядчик

Работы выполнит компания "Мастерстрой-Инвест" за 77,6 млн рублей.

Администрация Калининского района города на Неве определила подрядчика для проведения капремонта здания и благоустройства территории детского сад №92. Контракт на 77,6 млн рублей заключат с ООО "Мастерстрой-Инвест". Piter.TV обратил внимание на закупку.

Компании предстоит провести работы на Светлановском проспекте. В техзадание входит ремонт наружных сетей и дренажа здания. Во дворе будут снесены несколько зелёных насаждений, вместо них посадят новые деревья. Также для комфортного отдыха детей будут обустроены новые дорожки, детская площадка с резиновым покрытием. Дополнительно на территории садика обустроят теневые навесы, скамейки, игровые панели, спортивное оборудование. Представить результат необходимо через 150 дней спустя дату подписания контракта.



Отметим, что ООО "Мастерстрой-Инвест" стало единственным участником тендера.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)