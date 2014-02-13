На содержание парка "Александрия" выделят 73 млн рублей

Специалистам необходимо управиться с работами до конца 2023 года.

ФГБУ ГМЗ "Петергоф"объявило тендер на работы по уходу за территорией и зелеными насаждениями в парке "Александрия". Как выяснил Piter.TV из данных ЕИС, за мероприятия назначили начальную цену контракта в 73 млн рублей.

Специалистам предстоит привести в порядок газоны,пешеходные дорожки, площадки, мосты, МАФы на территории парка. Также в техзадании прописаны уход за деревьями и кустарниками, содержание мелиоративной сети и посадка новых зелёных насаждений.

Завершить работы необходимо до конца 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 19 декабря.

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Фото: Piter.TV