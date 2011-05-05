На благоустройство детского сада в Петергофе направят 73,2 млн рублей

Работы в учреждении на бульваре Разведчика начнутся летом 2023 года.

Администрация Петродворцового района объявила тендер на благоустройство территории детского сада № 11 в Петергофе. Как выяснил Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта составит 73,2 млн рублей.

Подрядчику предстоит провести работы на территории объекта, расположенного на бульваре Разведчика. На первом этапе необходимо будет снести зелёные насаждения, подготовить участок и системы инженерных коммуникаций. Затем исполнитель обустроит несколько игровых площадок у здания садика, выполнит ремонт и замену металлического ограждения.

Работы в учреждении начнутся летом 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 26 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт двух автобусных парков Петербурга оценили на 91,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV