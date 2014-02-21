Ремонт двух автобусных парков Петербурга оценили на 91,5 млн рублей

Работы по двум тендерам должны завершить в феврале и в мае 2023 года.

ГУП "Пассажиравтотранс" объявило сразу 2 тендера на ремонт помещений в автобусных парках во Фрунзенском и Красногвардейском районах. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, в общей сложности подрядчикам готовы заплатить 91,5 млн рублей.

Речь идёт, в частности, об автобусном парке №1 в доме №18 по по Бухарестской улице. Исполнителю необходимо провести отделочные работы с устройством наливных полов и переустроить инженерные сети. Кроме того, в техзадание вошла замена витража южного фасада здания. Справиться с подрядом по начальной цене 35 млн рублей нужно до 28 февраля 2023 года.

Также работы намерены провести в автобусном парке №6 в доме №14 на улице Стасовой. Предварительно они оценены в 56,5 млн рублей. Подрядчику доверят ремонт смотровых ям, в которых требуется установить новые щиты освещения, покрасить стены, выполнить новое покрытие пола, установить пандусы. Работы завершатся 31 мая 2023 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 19 и 14 декабря соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что "Петербургский метрополитен" пока не нашёл подрядчика на ремонт "Ладожской".

Фото: Piter.TV