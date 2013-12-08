"Петербургский метрополитен" пока не нашёл подрядчика на ремонт "Ладожской"

Заявку единственного конкурсанта признали не соответствующей требованиям закупки.

ГУП "Петербургский метрополитен" не определился с подрядчиком для капремонта станции метро "Ладожская". Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, единственная поступившая заявка была отклонена.

Заказчик признал предложение компании не соответствующим требованиям, поскольку конкурсант полностью повторил в тексте цифры техзадания.

Напомним, что тендер на капремонт "Ладожской" был размещён на портале ЕИС в ноябре. Подрядчику предлагалось привести в порядок наземный вестибюль, наклонный ход и фасад станции с благоустройством территории. Работы должны были продлиться с 8 января 2023 по 16 января 2024 года, а начальная цена контракта составила 2,35 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что "Петербургский метрополитен" намерен взыскать у Смольного 11,2 млн рублей за починку траволаторов на "Беговой.

Фото: Piter.TV