"Петербургский метрополитен" намерен взыскать у Смольного 11,2 млн рублей за починку траволаторов на "Беговой"

Первые уведомления от подземки "Дирекция транспортного строительства" начала получать ещё в 2018 году.

ГУП "Петербургский метрополитен" обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, потребовав взыскать 11,2 млн рублей с ГКУ "Дирекция транспортного строительства" (ДТС). Подземка понесла убытки из-за того, что ей пришлось самостоятельно устранять неисправности двух траволаторов на станции "Беговая". Соответствующий иск размещён в картотеке арбитражных судов.

Напомним, что ДТС является подведомственной структурой петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Представители метро указывают, что "Беговая" имела ряд недостатков уже при открытии в 2018 году: её запустили, опираясь на соглашение о временной эксплуатации. В приложении к документу указаны свыше 1 тыс. замечаний, устранить которые предстояло ДТС. Однако после распоряжения вице–губернатора Северной столицы Максима Соколова проблемой занялся сам метрополитен.

Первые уведомления о неисправности траволаторов направили в дирекцию ещё в мае 2018 года. Несмотря на просьбы незамедлительно принять меры в отношении неисправных устройств, их рассмотрения постоянно откладывались.

Ранее мы сообщили о том, что за два года в Петербурге построят три станции метро.

Фото: Piter.TV