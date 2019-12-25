За два года в Петербурге построят три станции метро

Шмидт отметил, что до 2032 года по контракту с городом должны построить 21 станцию.

До конца 2024 года в Петербурге откроют три станции метро. Две из них – на коричневой линии, а третья – на оранжевой. Об этом рассказал гендиректор "Метростроя Северной столицы" Владимир Шмидт.

По словам Шмидта, на первой строятся станции "Путиловская" – пересадочная на "Кировский завод" и "Юго-Западная". На оранжевой линии строим "Большой проспект" ["Горный институт"] и "Театральную". Он добавил, что "Театральная" будет работать только на "прогон", так как пока не определено место строительства вестибюля.

Шмидт отметил, что до 2032 года по контракту с городом должны построить 21 станцию.

"Метрострой Северный столицы" получит 14 млрд рублей на технику и кредиты. На погашение кредитов и займов потратят 6,266 млрд рублей.

Фото: piter.tv

