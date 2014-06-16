"Метрострой Северный столицы" получит 14 млрд рублей на технику и кредиты

На погашение кредитов и займов потратят 6,266 млрд рублей.

Петербурге выделит компании "Метрострой Северной столицы" 14,148 млрд рублей на погашение кредитов и закупку оборудования. Документ проекта с пояснительной запиской о внесении изменений в госпрограмму "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" появился 21 ноября на сайте Смольного.

На погашение кредитов и займов потратят 6,266 млрд рублей. На 4,512 млрд рублей МССС приобретёт у бывшего "Метростроя" и "СМУ-9 Метрострой" негорнопроходческое оборудование. Еще 3,370 млрд выделят на покупку "единого производственно-технологического комплекса, состоящего из офисных, складских и производственных площадок, задействованных в процессе строительства метрополитена, и используемого в настоящее время АО "МССС" на правах аренды".

Ранее петербуржцам объяснили, почему в Москве метро строят быстрее. Владимир Шмидт рассказал, что Москва давно построила все линии метро, которые залегают глубоко, а сейчас строит станции, которые залегают на небольшой глубине, открытым способом. Что касается Петербурга, то здесь получается строить открытым способом не везде.

Фото: Piter.tv

