Петербуржцам объяснили, почему в Москве метро строят быстрее

Для сокращения сроков строительства нужно новое оборудование.

Генеральный директор АО "Метрострой Северной столицы" (МССС) объяснил, почему в Петербурге метро строят медленнее, чем в Москве. Об этом в интервью телеканалу "Россия" рассказал гендиректор МССС Владимир Шмидт.

Владимир Шмидт рассказал, что Москва давно построила все линии метро, которые залегают глубоко, а сейчас строит станции, которые залегают на небольшой глубине, открытым способом. Что касается Петербурга, то здесь получается строить открытым способом не везде.

Также, для сокращения сроков строительства нужно новое оборудование. Сейчас работы ведутся на технике старого "Метростроя", которая была закуплена еще в 80-х годах.

У"Метростроя" задача на ближайшие два года – сдать четыре станции: "Горный институт" и "Театральную" на оранжевой ветке и "Путиловскую" плюс "Юго-Западную" на коричневой. За десять лет, до 2032 года, МССС должен ввести в строй 21 новую станцию.

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Фото: Piter.tv