Собянин: метро придет в аэропорт Внуково в 2023 году

По его словам, новая станция продлил Сокольническую линию.

Метро придет в аэропорт Внуково в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "РИА Новости".

По его словам, новая станция продлил Сокольническую линию. Она будет называться "Внуково". Собянин подчеркнул, что задача развития метро состоит в том, чтобы станции были в шаговой доступности в тех районах, где его раньше не было.

Та же Солнцевская ветка метро, люди там 20 лет ждали метрополитен, сегодня мы дошли до Рассказовки, и в ближайшее время уже придем во Внуково, в следующем году. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее Собянин заявил, что в РФ обустроено около 60 тыс. мест для размещения мобилизованных

Видео: Telegram / РИА Новости