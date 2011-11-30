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Собянин: В РФ обустроено около 60 тыс. мест для размещения мобилизованных

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Глава Москвы рассказал о работе регионов по приему мобилизованных граждан.

Глава Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что по стране властями обустроено около 60 тысяч мест для размещения мобилизованных граждан. Соответствующей информацией российский чиновник поделился с коллегами Государственного координационного совета при президенте Владимире Путине, посвященного вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ и специальной военной операции.

В настоящее время с помощью субъектов РФ  обустроено около 60 тысяч мест для размещения мобилизованных. Это большая работа, она будет продолжена.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Мэр Москвы также на заседании перечислил и другие направления работы возглавляемой им рабочей группы. В частности, речь идет о введении уровней и мер реагирования на возникающие угрозы в регионах, социальная адресная поддержка семей военнослужащих, содействие работе ОПК.

Собянин: женам мобилизованных в России помогут с поиском работы и повышением квалификации.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: москва, мэр, сергей собянин, частичная мобилизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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