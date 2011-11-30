Собянин: В РФ обустроено около 60 тыс. мест для размещения мобилизованных

Глава Москвы рассказал о работе регионов по приему мобилизованных граждан.

Глава Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что по стране властями обустроено около 60 тысяч мест для размещения мобилизованных граждан. Соответствующей информацией российский чиновник поделился с коллегами Государственного координационного совета при президенте Владимире Путине, посвященного вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ и специальной военной операции.

В настоящее время с помощью субъектов РФ обустроено около 60 тысяч мест для размещения мобилизованных. Это большая работа, она будет продолжена. Сергей Собянин, мэр Москвы

Мэр Москвы также на заседании перечислил и другие направления работы возглавляемой им рабочей группы. В частности, речь идет о введении уровней и мер реагирования на возникающие угрозы в регионах, социальная адресная поддержка семей военнослужащих, содействие работе ОПК.

Собянин: женам мобилизованных в России помогут с поиском работы и повышением квалификации.

Фото и видео: Kremlin.ru