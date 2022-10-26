Собянин: женам мобилизованных в России помогут с поиском работы и повышением квалификации

Российский чиновник рассказал об адресной поддержке семей.

Глава Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что женам мобилизованных граждан в России власти регионов помогут с поиском работы и повышением квалификации. Соответствующее заявление чиновник сделал на заседании Государственного совета, посвященного вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ, проводимого при участии российского президента Владимира Путина. Эксперт назвал социальную поддержку семей тех, кто ушел на специальную военную операцию в ходе объявленной частичной мобилизации, самым важным направлением в работе. Собянин добавил, что говорит об адресной, материальной, юридической и психологической помощи.

Устройство детей в детские сады и школы максимально удобно для семей военнослужащих. Это, при необходимости, - поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации. Сергей Собянин, мэр Москаы

Напомним, что возглавляемой Сергеем Собяниным комиссии Кремль ранее поручил налаживать координацию региональных властей с федеральным центром при введении различных уровней реагирования.

Собянин: в регионах РФ идет плановая работа по реагированию на угрозы.

Фото и видео: Kremlin.ru